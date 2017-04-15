الجونة - أ ش أ

خسر المصري كريم عبد الجواد نهائي بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش للرجال أمام الفرنسي جريجوري جوتييه بنتيجة صفر – 3 بعد مباراة إستغرقت 51 دقيقة.

وكان البطل المصري قد تأهل للمباراة النهائية عقب تغلبه في نصف النهائي على فارس دسوقي بثلاثة أشواط مقابل شوط (7-11/ 11-5 / 12-10 / 11-8) في مباراة إستمرت لمدة 61 دقيقة أما بطل فرنسا فصعد للنهائي بعد تغلبه في نصف النهائي على مروان الشوربجي بنتيجة 3 – صفر بنتائج أشواط (12-10 / 11-4 / 11-4).