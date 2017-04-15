بكين - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي أن الصين عازمة على التنسيق الوثيق مع روسيا من أجل تهدئة الوضع في شبه الجزيرة الكورية ودفع الأطراف المعنية لاستئناف الحوار لان منع قيام حرب وفوضى في شبه الجزيرة الكورية يمثل مصلحة مشتركة لكل من بكين وموسكو.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، عبر وانج عن هذا في اتصال هاتفي في وقت متأخر يوم الجمعة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ناقشا خلاله العلاقات الثنائية والوضع في كل من سوريا وشبه الجزيرة الكورية، حيث شدد على أن الهدف المشترك للبلدين هو إعادة كافة الأطراف إلى مائدة المفاوضات.

وحول الوضع في سوريا، قال وانج إنه ينبغي احترام استقلال وسيادة ووحدة الأراضي السورية، مضيفا أن الأولوية القصوى الآن هي لإجراء تحقيق مستقل ونزيه ومهني حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، معربا عن إيمانه بأن الحقيقة ستظهر للنور.

وتعهد وانج ولافروف بالتنفيذ الفعال للتوافق الذي تم التوصل إليه بين قيادتي البلدين حول تنمية العلاقات الصينية الروسية والتحضير الجيد لسلسلة من التبادلات رفيعة المستوى خلال المستقبل القريب.

وأكدا على أن الصين وروسيا تتمتعان بثقة مشتركة كبيرة وأنهما عازمتان على تعزيز التنسيق الإستراتيجي في الشئون الدولية والإقليمية.

من جانبه، نوه لافروف بالتواصل الرفيع المستوى المستمر بين البلدين، وبحرصهما الدائم على تعزيز الثقة المتبادلة وتعميق النتائج المثمرة من خلال التعاون الثنائي في مجالات شتى.

وقال إن روسيا تؤيد إجراء تحقيق نزيه ومحايد في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا في أقرب وقت ممكن، كما تؤيد استئناف الحوار فيما يخص قضية شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح ان بلاده عازمة على الاستمرار في التواصل والتنسيق الإستراتيجي الوثيق مع الصين.