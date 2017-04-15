سول - رويترز

عرضت كوريا الشمالية صواريخها الباليستية التي تطلق من غواصات لأول مرة اليوم السبت قبل عرض عسكري ضخم في العاصمة بيونجيانج.

وكانت كوريا الشمالية قد نبهت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم السبت إلى ضرورة وقف ما وصفته بالهستيريا العسكرية وإلا واجهت انتقامًا وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه مجموعة قتالية لحاملة طائرات أمريكية صوب المنطقة واحتفلت فيه كوريا الشمالية بذكرى مرور 105 أعوام على ميلاد الأب المؤسس لها.

وعرض التلفزيون الحكومي مشاهد لصواريخ من طراز بوكوك سونج -2 الباليستية التي تطلق من غواصات على شاحنات في انتظار عرضها أمام الزعيم كيم جونج أون.