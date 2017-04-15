بيونجيانج - رويترز

نبهت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم السبت إلى ضرورة وقف ما وصفته بالهستيريا العسكرية وإلا واجهت انتقامًا وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه مجموعة قتالية لحاملة طائرات أمريكية صوب المنطقة وسط مخاوف من احتمال أن تجري بيونجيانج اختبارًا سادسًا لأسلحة نووية.

وتوجهت مئات الشاحنات العسكرية التي تحمل أشخاصًا يهتفون ويغنون إلى استعراض بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة لميلاد الأب المؤسس لكوريا الشمالية وهي إحتفالات تتزامن مع أحدث تهديد من جانب بيونجيانج للولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب.

وتزايد القلق منذ أن أطلقت القوات البحرية الأمريكية 59 صاروخًا من طراز توماهوك على قاعدة جوية بسوريا الأسبوع الماضي ردًا على هجوم دام بالغازات. وأثارت ذلك تساؤلات بشأن خطط ترامب بالنسبة لكوريا الشمالية التي أجرت تجارب صاروخية ونووية في خرق لعقوبات من الأمم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلًا عن متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري إن “كل تحركات قطاع الطرق الاستفزازية للولايات المتحدة في المجالين الإقتصادي والعسكري والتي تطابق سياستها المعادية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سيتم إحباطها تمامًا من خلال أشد رد فعل مضاد لجيش وشعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. أشد رد فعل مضاد من جانبنا ضد الولايات المتحدة والقوى التابعة لها سيتم بأسلوب لا يعرف الرحمة بحيث لا تُترك فرصة للمعتدين للنجاة”.

وقال إن “الهستيريا العسكرية الخطيرة” لإدارة ترامب وصلت إلى “مرحلة خطيرة لا يمكن تجاهلها”.