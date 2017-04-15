لشبونة - أ ش أ

واصل نادي بنفيكا تصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه ماريتيمو بثلاثة أهداف دون رد مساء يوم الجمعة على ملعب “النور” في إطار الجولة الـ29 من عمر المسابقة.

جاءت ثلاثية أصحاب الأرض في الشوط الأول في الدقيقة 34 الهدف الذي سجله لويس مارتينز بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل المهاجم البرازيلي المخضرم جوناس جونكالفيز ثنائية في الدقيقتين 36 و45.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد “النسور” إلى 71 نقطة ليواصل التحليق على قمة الترتيب بفارق 4 نقاط مؤقتًا عن بورتو الوصيف الذي سيدخل اختبارًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على سبورتنج براجا اليوم السبت.

في المقابل، تجمد رصيد ماريتيمو عند 44 نقطة في المركز السادس.