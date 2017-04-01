القاهرة - أخبار مصر

تحتفل دار الأوبرا المصرية بعيد الربيع والتي تتواكب مع ذكرى ميلاد الموسيقار فريد الأطرش وتحييها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر مساء يوم الأحد على المسرح الكبير وبمشاركة كورال أطفال الأوبرا.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل الأغاني التي لحنها ملك العود فريد الأطرش منها رائعته الكبيرة “الربيع” التي كان يغنيها كل عام في عيد الربيع إلى جانب أغاني “اياك من حبي”، “يا بدع الورد”، “ليالي الأنس”، “حكاية غرامي”، “الحياة حلوة”، “روحي وروحك”، “احبابنا يا عين”، “يا جميل يا جميل”، “وبقى عايز تنساني”، “يا ساعة بالوقت اجري”، ودويتو “يا سلام علي حبي وحبك”.

يشارك بالغناء في الحفل من نجوم الفرقة اجفان وياسمين علي ورحاب مطاوع وهاني عامر ومحمد حسن وحسام حسني ومي حسن ومحمود عبدالحميد.