رويترز

تسعى شركة والت ديزني لتعزيز شعبية الشخصيات النسائية لأفلام “ستار وورز” عبر سلسلة جديدة من أفلام الرسوم المتحركة القصيرة التي تظهر فيها بطلات لأفلام الخيال العلمي الشهيرة مثل “الأميرة ليا” و”راي” و”جين إرسو”.

وأعلنت والت ديزني ولوكاس فيلم أن سلسلة (ستار وورز-فورسز أوف دستني) الجديدة للرسوم المتحركة ستركز على “قصص لم يكشف عنها من قبل لبطولات تحدث كل يوم وتصنع الأقدار” للشخصيات النسائية الأساسية في السلسلة.

وتحاول ديزني عبر هذه الخطوة توسيع قاعدة مشاهدي سلسلة “ستار وورز” التي يهيمن عليها الرجال مع احتفالها بالذكرى السنوية الأربعين للفيلم الأصلي الذي عرض في 1977 وقام ببطولته هاريسون فورد وكاري فيشر ومارك هامل.

وتبدأ ديزني عرض الحلقات القصيرة ومدة كل منها دقيقتان أو ثلاث على قناتها الخاصة على يوتيوب في يوليو (تموز) على أن يتبع ذلك أفلام قصيرة على قناة ديزني التلفزيونية في الخريف.

ومن المتوقع أن تؤدي الممثلات ديزي ريدلي وفليسيتي جونز ولوبيتا نيونجو أصوات شخصياتهن. كما ستؤدي الممثلة سيلبي يونج صوت الأميرة ليا التي كانت تؤدي دورها الممثلة الراحلة كاري فيشر في الأفلام السينمائية.