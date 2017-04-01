كولومبو - رويترز

قُتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب 11 آخرون في إنهيار مكب للنفايات في مدينة كولومبو عاصمة سريلانكا وذلك حسبما قالت مصادر مستشفيات يوم الجمعة.

وحاول رجال الطوارئ التنقيب بين جبل من القمامة لإنقاذ أشخاص دُفنوا في عشرات من المنازل.

وناضل رجال الإطفاء لإخماد حريق شب في قمة مستودع للقمامة يقدر ارتفاعه بنحو 91 مترًا انهار بعد أن غمرته ألسنة اللهب. وقال شهود إن ما لا يقل عن 40 منزلًا ربما تكون قد دُفنت في الإنهيار الأرضي.

وقالت بوشبا سويسا كبيرة الممرضات في مستشفى كولومبو الرئيسي إن صبيًا عمره 13 عامًا وفتاتين عمر كل منهما 14 عامًا و15 عامًا كانوا من بين القتلى الستة.

وأضافت “عشرة آخرون يُعالجون في المستشفى”.

وأرسلت الحكومة قوات من الجيش والشرطة للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وقالت الشرطة في بيان إنها لا تستطيع تحديد عدد المنازل التي دُفنت في الإنهيار الأرضي.

وقال متحدث باسم مركز إدارة الكوارث “مازلنا لا نستطيع تحديد عدد المنازل التي تضررت أو دُمرت وعدد الأشخاص الذين تأثروا”.

وكان سكان في المنطقة قد طالبوا بإزالة هذا المستودع قائلين إنه يسبب مشاكل صحية. وكانت الحكومة تخطط لإزالته قريبًا بموجب خطة للبنية الأساسية.