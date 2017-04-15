نيودلهي - وكالات

فاجأت الطفلة الهندية شاهات كومار (8 أشهر) والديها بشهية مفرطة للطعام، وهو ما قادها لجني وزن زائد بلغ أكثر من 17 كيلوجرامًا، ما يوازي وزن أطفال في عمر 4 سنوات. وبعرضها على الأطباء في إحدى مدن بنجاب الهندية أصابتهم الحيرة في إيجاد السبب وراء شهيتها المفرطة التي تسبب خطرًا كبيرًا على صحتها.

وتعاني الآن كومار صعوبات في التنفس والنوم بسبب شهيتها التي قال الأطباء إنها تعادل شهية طفل عمره 10 سنوات، كما تعاني من خشونة وقساوة غير طبيعية، لدرجة أن الممرضات فشلوا في أخذ عينة من الدم عبر وريدها، وبالتالي فشل الأطباء في تشخيص حالتها التي وصفوها بأنها الأولى التي يشاهدونها في حياتهم.

وقال والدها سوراج إن ابنته ولدت طبيعية جدًا ولكنها شهدت تلك الزيادة بعد الشهر الرابع، لدرجة أنه كان يلاحظ أن نموها يزيد يومًا بعد يوم.

كما أعربت أمها عن قلقها على صحة ابنتها التي رزقت بها بعد فشل عملية ولادتها السابقة وموت الجنين، وأنها تتألم من نظرات السخرية لابنتها بسبب وزنها الزائد.

ومن المقرر أن يتوجه بها والديها إلى مستشفى متخصص لأمراض الأطفال في مدينة أمريتسار لإيجاد علاج للطفلة.