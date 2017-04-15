باريس - رويترز

رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة ليتساوى مع موناكو في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد تسجيل أنخيل دي ماريا هدفين في فوز فريقه 2-0 على مضيفه انجيه يوم الجمعة.

وتساوى سان جيرمان، الساعي للقبه الخامس على التوالي، مع موناكو لكنه خاض مباراة أكثر. ويستضيف موناكو فريق ديجون صاحب المركز قبل الأخير اليوم السبت بينما ظل رصيد انجيه 39 نقطة في المركز 12.

ووضع الأرجنتيني دي ماريا فريقه سان جيرمان في المقدمة بركلة حرة رائعة بعد 28 دقيقة من البداية وعزز الفوز قبل النهاية بست دقائق ليواصل الفريق مسلسل عدم الخسارة في 14 مباراة متتالية بالدوري.

ويدين سان جيرمان بالفوز لحارسه كيفن تراب الذي تصدى لمحاولة نيكولاس بيبي في وقت مبكر. كما أنقذ الحارس ضربة رأس من شيخ ندوي من مدى قريب في الدقيقة 73.