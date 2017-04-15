أخبار مصر - السبت 15 أبريل

* عسيري: لن نسمح بتحويل اليمن إلى “ليبيا أخرى”.

* إيرولت: تنصل الأسد من “كيماوي إدلب” كذب ونفاق.

* إردوغان يطمئن القوميين عشية الاستفتاء: لا فيدرالية.

* ألمانيا لا تستبعد مسؤولية اليمين المتطرف عن هجوم دورتموند.

* “إسرائيل” تعتقل 800 ألف فلسطيني منذ عام 1967.

* أجواء حرب في شبه الجزيرة الكورية ودعوات دولية للتهدئة.

الإتحاد الإماراتية

* عسيري: لن نسمح بتحويل اليمن إلى “ليبيا أخرى”.

* اليمن ينتقد بيان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول ميناء الحديدة.

* “الشرعية” تحرر مواقع جديدة في الساحل الغربي لليمن.

* “التحالف” يدمّر تعزيزات وأسلحة للإنقلابيين في حجة وصرواح.

* إيرولت: تنصل الأسد من “كيماوي إدلب” كذب ونفاق.

* فرض عقوبات كندية على 27 مسؤولًا سوريًا.

* مقتل “مفتي داعش” وتدمير مقر أمن التنظيم في الموصل.

* مختل عقليًا يقتل بريطانية طعنًا في القدس.

* الإحتلال يبلغ 4 عائلات فلسطينية بهدم منازلهم.

* مصر تنفي إتهامات بالتصويت في مجلس الأمن لفرض عقوبات على السودان.

* الخرطوم تعلن شراكة إستراتيجية مع دول الخليج.

* البشير: نقف مع البحرين في أي إجراء لحماية أمنها واستقرارها.

* الجيش الليبي يخلي منطقة الصابري في وسط بنغازي تمهيدًا لاقتحامها.

* أنقرة تلوح بإعادة النظر في إتفاق الهجرة مع أوروبا.

* أنقرة تتخوف من صواريخ حديثة لدى “الكردستاني”.

* القضاء الفرنسي يطلب من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن لوبن.

* “سي آي إيه”: ويكيليكس “جهاز استخبارات معادٍ”.

* أفغانستان: “أم القنابل” الأمريكية تسقط 36 من “داعش”.

الشرق الأوسط

* لافروف يتهم واشنطن بمحاولة تغيير نظام الأسد.

* تقدم للمعارضة السورية في درعا.. والنظام يكثف قصفه على الغوطة الشرقية.

* يوم تغيير ديموغرافي وجغرافي في سوريا.. تبادل ألوف بين إدلب وريف دمشق.. وإخلاء الأكراد قرى في محافظة حلب.

* عسيري: عملياتنا حذرة.. ولا جمود ميدانيًا في اليمن.

* إتهامات لرجال أعمال يمنيين بالتحالف مع طهران لشراء أراض في ميدي سعيًا لاستخدامها مناطق عسكرية.

* رئيسي يترشح مصطحبًا “أمهات شهداء” بعد ساعة من تقديم روحاني أوراقه للإنتخابات الرئاسية الإيرانية.

* إردوغان يطمئن القوميين عشية الاستفتاء: لا فيدرالية.

* أوزبكستان حذرت الغرب من المشتبه به في هجوم السويد .. عقيلوف استخدم خدمات التراسل مع “داعش”.

* السباق على رئاسة فرنسا يزداد احتدامًا.. اليساري الراديكالي ميلينشون يقترب أكثر وأكثر من ماكرون ولوبان.

* ألمانيا لا تستبعد مسؤولية اليمين المتطرف عن هجوم دورتموند.

* المعارضة في فنزويلا تخطط لإنهاك قوات الأمن.. الاحتجاجات تمتد إلى الأحياء الفقيرة معاقل حكومة مادورو.

* شركات “الدرون” تواجه الإفلاس.. العرض فاق الطلب وقوانين الخصوصية تقّيد استخدامها.

الخليج الإماراتية

* لافروف ينتقد منظمة الحظر لعدم زيارتها موقع هجوم خان شيخون.

* السلطة تحمل “حماس” مسؤولية انقطاع الكهرباء عن غزة.

* “إسرائيل” تعتقل 800 ألف فلسطيني منذ عام 1967.

* الإحتلال يرد على المسيرات السلمية في الضفة بالرصاص والاعتقال.

* الكيان يستولي على أرض محاذية لمستوطنة “عمونا”.

* وزير يمني: الإنقلابيون يثيرون فوضى دينية وإنقسامًا مجتمعيًا.

* القناصة والعبوات الناسفة تُعيق تقدّم القوات العراقية في الموصل.

* إمام الحرم المكي يدعو لوحدة الصف ونبذ الفرقة.

* روحاني يتقدم رسميًا للترشح لولاية ثانية.

* حفتر يجتمع بكوبلر ومجموعة تشادية تعترف بالقتال في الهلال النفطي.

* عقوبات أمريكية على ليبيين وجزائري لدعمهم “داعش”.

* “يوم غضب” للطلاب في تونس احتجاجًا على “عنف الشرطة”.

* إشتباكات عنيفة بين الشرطة المغربية وطلاب في فاس.

* إستطلاع: 46% من الألمان يفضلون ميركل على شولتس.

* الشرطة الألمانية تعتقل 3 أشخاص ساعدوا في التخطيط لهجمات.

* جولة شرق أوسطية لوزير الدفاع الأمريكي.

* واشنطن ترسل مقاتلات إف – 35 إلى أوروبا في مهمة تدريبية.

* أجواء حرب في شبه الجزيرة الكورية ودعوات دولية للتهدئة.