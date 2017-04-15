صحافة عربية: عسيري: لن نسمح بتحويل اليمن إلى “ليبيا أخرى”
أخبار مصر - السبت 15 أبريل
* عسيري: لن نسمح بتحويل اليمن إلى “ليبيا أخرى”.
* إيرولت: تنصل الأسد من “كيماوي إدلب” كذب ونفاق.
* إردوغان يطمئن القوميين عشية الاستفتاء: لا فيدرالية.
* ألمانيا لا تستبعد مسؤولية اليمين المتطرف عن هجوم دورتموند.
* “إسرائيل” تعتقل 800 ألف فلسطيني منذ عام 1967.
* أجواء حرب في شبه الجزيرة الكورية ودعوات دولية للتهدئة.
الإتحاد الإماراتية
* عسيري: لن نسمح بتحويل اليمن إلى “ليبيا أخرى”.
* اليمن ينتقد بيان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول ميناء الحديدة.
* “الشرعية” تحرر مواقع جديدة في الساحل الغربي لليمن.
* “التحالف” يدمّر تعزيزات وأسلحة للإنقلابيين في حجة وصرواح.
* إيرولت: تنصل الأسد من “كيماوي إدلب” كذب ونفاق.
* فرض عقوبات كندية على 27 مسؤولًا سوريًا.
* مقتل “مفتي داعش” وتدمير مقر أمن التنظيم في الموصل.
* مختل عقليًا يقتل بريطانية طعنًا في القدس.
* الإحتلال يبلغ 4 عائلات فلسطينية بهدم منازلهم.
* مصر تنفي إتهامات بالتصويت في مجلس الأمن لفرض عقوبات على السودان.
* الخرطوم تعلن شراكة إستراتيجية مع دول الخليج.
* البشير: نقف مع البحرين في أي إجراء لحماية أمنها واستقرارها.
* الجيش الليبي يخلي منطقة الصابري في وسط بنغازي تمهيدًا لاقتحامها.
* أنقرة تلوح بإعادة النظر في إتفاق الهجرة مع أوروبا.
* أنقرة تتخوف من صواريخ حديثة لدى “الكردستاني”.
* القضاء الفرنسي يطلب من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن لوبن.
* “سي آي إيه”: ويكيليكس “جهاز استخبارات معادٍ”.
* أفغانستان: “أم القنابل” الأمريكية تسقط 36 من “داعش”.
الشرق الأوسط
* لافروف يتهم واشنطن بمحاولة تغيير نظام الأسد.
* تقدم للمعارضة السورية في درعا.. والنظام يكثف قصفه على الغوطة الشرقية.
* يوم تغيير ديموغرافي وجغرافي في سوريا.. تبادل ألوف بين إدلب وريف دمشق.. وإخلاء الأكراد قرى في محافظة حلب.
* عسيري: عملياتنا حذرة.. ولا جمود ميدانيًا في اليمن.
* إتهامات لرجال أعمال يمنيين بالتحالف مع طهران لشراء أراض في ميدي سعيًا لاستخدامها مناطق عسكرية.
* رئيسي يترشح مصطحبًا “أمهات شهداء” بعد ساعة من تقديم روحاني أوراقه للإنتخابات الرئاسية الإيرانية.
* إردوغان يطمئن القوميين عشية الاستفتاء: لا فيدرالية.
* أوزبكستان حذرت الغرب من المشتبه به في هجوم السويد .. عقيلوف استخدم خدمات التراسل مع “داعش”.
* السباق على رئاسة فرنسا يزداد احتدامًا.. اليساري الراديكالي ميلينشون يقترب أكثر وأكثر من ماكرون ولوبان.
* ألمانيا لا تستبعد مسؤولية اليمين المتطرف عن هجوم دورتموند.
* المعارضة في فنزويلا تخطط لإنهاك قوات الأمن.. الاحتجاجات تمتد إلى الأحياء الفقيرة معاقل حكومة مادورو.
* شركات “الدرون” تواجه الإفلاس.. العرض فاق الطلب وقوانين الخصوصية تقّيد استخدامها.
الخليج الإماراتية
* لافروف ينتقد منظمة الحظر لعدم زيارتها موقع هجوم خان شيخون.
* السلطة تحمل “حماس” مسؤولية انقطاع الكهرباء عن غزة.
* “إسرائيل” تعتقل 800 ألف فلسطيني منذ عام 1967.
* الإحتلال يرد على المسيرات السلمية في الضفة بالرصاص والاعتقال.
* الكيان يستولي على أرض محاذية لمستوطنة “عمونا”.
* وزير يمني: الإنقلابيون يثيرون فوضى دينية وإنقسامًا مجتمعيًا.
* القناصة والعبوات الناسفة تُعيق تقدّم القوات العراقية في الموصل.
* إمام الحرم المكي يدعو لوحدة الصف ونبذ الفرقة.
* روحاني يتقدم رسميًا للترشح لولاية ثانية.
* حفتر يجتمع بكوبلر ومجموعة تشادية تعترف بالقتال في الهلال النفطي.
* عقوبات أمريكية على ليبيين وجزائري لدعمهم “داعش”.
* “يوم غضب” للطلاب في تونس احتجاجًا على “عنف الشرطة”.
* إشتباكات عنيفة بين الشرطة المغربية وطلاب في فاس.
* إستطلاع: 46% من الألمان يفضلون ميركل على شولتس.
* الشرطة الألمانية تعتقل 3 أشخاص ساعدوا في التخطيط لهجمات.
* جولة شرق أوسطية لوزير الدفاع الأمريكي.
* واشنطن ترسل مقاتلات إف – 35 إلى أوروبا في مهمة تدريبية.
* أجواء حرب في شبه الجزيرة الكورية ودعوات دولية للتهدئة.
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