الأقصر - أ ش أ

أجرى محمد بدر، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بعدد من شوارع المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، للوقوف على أخر المستجدات في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث شدد على ضرورة سرعة وإنجاز المشروع لتبدأ سلطات المحافظة في إعادة رصف الشوارع بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

رافق المحافظ خلال جولته كل من: العميد أحمد طارق رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق والكباري، حيث تفقدوا شوارع صلاح الدين وخالد بن الوليد والمدينة المنورة ومحمد فريد.

وقال العميد أحمد طارق، رئيس مدينة الأقصر، انه تم تخصيص 10 ملايين جنيه، لإعادة رصف شوارع المدينة، بعد الانتهاء من أعمال الحفر لتوصيل الغاز للمنازل، ورفع كفاءة المغذيات الكهربائية بالمدينة.

وتابع: يقوم جهاز التعمير بتسلم الطرق والشوارع التي تم الانتهاء من أعمال الحفر لتوصيل الغاز ووضع الكابلات الكهربائية الخاصة برفع كفاءة المغذيات بها، وذلك تمهيدا لرصف تلك الشوارع، ومن المقرر ان ينتهي العمل في المدينة بالكامل من أعمال توصيل الغاز الطبيعي ورفع كفاءة المغذيات الكهربائية وأعمال رصف، بحلول شهر يوليو المقبل.