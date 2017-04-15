بنزهايم (ألمانيا) - رويترز

احتشد الآلاف في مدينة بنزهايم الألمانية في جنوب غرب البلاد يوم الجمعة لمشاهدة حدث يستهدف تذكير السكان المحليين بمعنى عيد القيامة من خلال إعادة تمثيل مشاهد صلب المسيح.

واصطحب ممثلون يرتدون زي جنود الرومان بدروعهم اللامعة وملابسهم الحمراء الممثل الذي يقوم بدور المسيح والذي وضع لحية وارتدى إكليلًا من الشوك وحمل صليبًا خشبيًا ضخمًا وسار به وسط المدينة في تقليد يعود لعقود.

ويقام هذا التقليد، الذي يصور مشاهد وردت في الكتاب المقدس، في بنزهايم كل عام في يوم الجمعة العظيمة التي يُعتقد أن المسيح صلب فيها. وبدأ مهاجرون إيطاليون هذا التقليد في الثمانينيات من القرن الماضي.

وقال يواخيم كلينك أحد المتفرجين “إنهم يؤدون المشهد بطريقة حية جدًا شديدة المصداقية”.

واستمتعت إيديت لوريك بمشاهدة الحدث مع أصدقائها وقالت “أنا مؤمنة وبالنسبة لي هذا مهم لأنه يذكرني بالجمعة العظيمة والقصة بأكملها”.