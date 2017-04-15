أنقرة - أ ش أ

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الجمعة، عن أمله في أن تركز الزيارة الحالية لوزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون إلى موسكو، على مستقبل سوريا بدلا من المصالح الضيقة للطرفين، مشيرا إلى رغبة تركيا في مواصلة التعاون مع روسيا والولايات المتحدة من أجل حل الأزمة السورية رغم وجود اختلافات في الرأي.

وأكد جاويش أوغلو – في تصريحات بثتها صحيفة (حرييت) التركية على موقعها الإلكتروني – على ضرورة أن تركز النقاشات بين تيلرسون والسياسيين الروس على “جدول أعمال إيجابي” وعلى مستقبل سوريا دون تحديد أولويات لجدول أعمالهم.

وقال إن القضية السورية لا تقتصر على الولايات المتحدة وروسيا فحسب، بل تهم جميع الدول كذلك.. مطالبا بضرورة طرح الخلافات جانبا والتركيز فقط على سبل لحل الأزمة السورية.