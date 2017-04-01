العريش - أ ش أ

ألقت أجهزة الأمن في شمال سيناء القبض على 22 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح مصدر أمني أنه في مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط (6) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و(5) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و(4) محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات، و(7) محكوما عليهم بالمخالفة.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء والحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم، والتصدي للجريمة بشتى صورها بما يحقق المنظومة الأمنية بصورة إيجابية.