تونس - أ ش أ

تأهل نادي الشمس المصري للكرة الطائرة سيدات إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية البطلة للكرة الطائرة سيدات بعد فوزه على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في نصف نهائي البطولة.

ونجح فريق الشمس في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-19، ونجح فريق سيدات الأهلي في العودة والفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-15، والفوز أيضا بالشوط الثالث بنتيجة 25-18، وعاد فريق سيدات الشمس ونجح في الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-17، ثم الفوز بالشوط الخامس والحاسم بنتيجة 15-8، لينجحوا في التأهل لنهائي البطولة.

ويواجه فريق سيدات الشمس فريق قرطاج التونسي في نهائي البطولة يوم الأحد، بينما تلعب سيدات الأهلي مع فريق السجون الكيني على المركز الثالث.