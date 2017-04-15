واشنطن - رويترز

أحجمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصنيف أي من شركائها التجاريين الكبار كمتلاعبين في العملات في تقرير كان متوقعا جدًا صدر يوم الجمعة بما يؤكد قرار التراجع عن الوعد الأساسي الذي قطعه ترامب على نفسه خلال حملته الإنتخابية بوضع الصين ضمن هذا التصنيف.

بيد أن تقرير وزارة الخزانة الأمريكية نصف السنوي بشأن العملات أبقى الصين على “قائمة المراقبة” الخاصة بالعملات على الرغم من التقدم الذي أحرزته بكين في تقليص الفائض في ميزان المعاملات الجارية الدولية مستندًا إلى فائضها التجاري الكبير وغير المعتاد مع الولايات المتحدة.

ووضعت الوزراة خمسة شركاء تجاريين آخرين على قائمة المراقبة هم اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وألمانيا وسويسرا.