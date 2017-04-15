زيورخ - أ ش أ

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” يوم الجمعة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ناديي ليون الفرنسي وبشكتاش التركي بسبب أحداث الشغب من جماهير الفريقين قبل إنطلاق مباراتهما يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي على ملعب “الأضواء” مما أدى إلى تأخير إنطلاق اللقاء لمدة 45 دقيقة.

وأوضح “اليويفا” في بيان نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، أن النادي الفرنسي سمح بدخول الألعاب النارية والشماريخ للملعب ولم يمنع تواجد الجماهير على سلالم المدرجات مما إلى إعاقة سهولة الحركة والخروج من الملعب.

ووجه الإتحاد الإتهام “بالتنظيم غير الكافي” لإدارة النادي الفرنسي وخاصة في عملية الفصل بين جمهور الناديين.

وألقى أيضا بمسئولية القصور الأمني على النادي صاحب الملعب، بسبب نزول الجماهير إلى الملعب عقب الهدف الثاني للفريق الفرنسي.

وأكد “اليويفا” معاقبة النادي التركي بإجراءات تأديبية بسبب تصرفات جماهيره واستخدام الألعاب النارية خلال المباراة، والقاء بعض الأجسام على أرض الملعب.