وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستقدم لقرغيزستان قرضا بنحو 110 مليون دولار عبر مؤسسات الإتحاد الأوراسي الإقتصادي للتنمية.

وضرب بوتين مثالا عن هذا التعاون بين دول الإتحاد بقوله: “إن الدور الهام في معالجة القضايا الملحة للنمو الإقتصادي، وضمان الاستقرار المالي لبلادنا، يلعبه بنك وصندوق التنمية للإتحاد الأوراسي، اللذان يساهمان في استقرار إقتصاد الدول الأعضاء في الإتحاد، فللبنك دور هام في تنفيذ المبادرات الاستثمارية الكبرى”.

وخلال إجتماع المجلس الإقتصادي الأوراسي الأعلى أضاف الرئيس الروسي: “من أجل تحقيق هذه الأهداف، قدم البنك بالفعل حوالي 4 مليارات دولار. على سبيل المثال، وقعنا إتفاقا يخول جمهورية قرغيزستان الحصول على قرض بقيمة 110 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية المحددة في البلاد”.

ووفقا له، ارتفع حجم التبادل التجاري داخل دول الإتحاد الأوراسي بنسبة 38% في يناير الماضي مقارنة مع يناير 2016، في حين زاد حجم الشحنات التجارية من الدول الأعضاء إلى بلدان ثالثة بنسبة 37%.