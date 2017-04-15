بكين - رويترز

رفض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو يوم الجمعة تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد التي قال فيها إن هجوما بالغاز في محافظة إدلب الأسبوع الماضي “مفبرك مئة في المئة” ووصف تصريحاته بأنها “أكاذيب ودعاية”.

كانت سوريا قد نفت بالفعل مسؤوليتها عن الهجوم وقال الأسد إن مزاعم الولايات المتحدة وحلفائها ضد الجيش السوري لم تكن إلا ذريعة لتبرير الضربة الجوية الأمريكية.

وقال الأسد في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية يوم الخميس إن الجيش السوري سلم كل أسلحته الكيماوية في عام 2013 بعد إتفاق أبرم في ذلك الوقت ولم يستخدم هذا النوع من الأسلحة بأية حال.

وقال إيرو خلال إفادة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في بكين إنه شعر “بحزن عميق” حين علم بتصريحات الأسد.

وتابع “ما سمعته أكاذيب ودعاية مئة في المئة. إنه وحشية وسخرية مؤلمة مئة في المئة، وعلينا أن نضع نهاية لذلك. نحتاج وقف إطلاق نار حقيقيا”.

وأضاف إيرو أن الدمار الواسع الذي حل بسوريا خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو ست سنوات “ليس خيالا” ووجه الشكر للصين، وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي مثل فرنسا، “لموقفها المستقل والحكيم”.

وحثت الصين مرارا على التوصل لحل سلمي في سوريا. كما انضمت مرات عديدة إلى جانب روسيا الحليف الرئيسي للأسد منذ 2015 لعرقلة إصدار قرارات في مجلس الأمن بشأن سوريا.

وأشاد مبعوث بكين الخاص إلى سوريا بالدور العسكري الروسي في سوريا ووصفه بأنه فعال في محاربة الإرهاب الدولي.

وانتقد إيرو هذا الأسبوع موقف روسيا في سوريا ووصفه بأنه “رياء”.