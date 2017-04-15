أخبار مصر - السبت 15 أبريل

* الإفتاء العالمية: الشعب المصري مسلمين ومسيحيين نسيج واحد.

* عمرو الجارحي وزير المالية: سيناريو متكامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. والتطبيق يوليو القادم.

* الداخلية: نصف مليون جنيه لمن يدلي بمعلومات عن العناصر الإرهابية المتورطة في تفجير الكنائس.

* هيئات الإفتاء في العالم: إصرار بابا الفاتيكان على زيارة مصر رسالة سلام للعالم.

* وزير الأوقاف في الإسماعيلية: وحدة الصف ضرورة لمواجهة الإرهاب.

* البابا تواضروس يدعو لزيارة المصابين في عيد القيامة ويعتذر عن استقبال المعزين.

أخبار اليوم

* الإفتاء العالمية: الشعب المصري مسلمين ومسيحيين نسيج واحد.

* إجراءات أمنية مشددة لحماية إحتفالات الكنائس.

* آلاف الضباط والجنود لتأمين إحتفالات شم النسيم.

* البرلمان يبدأ إجراءات مكافحة الإرهاب.. مهلة 15 يومًا لـ”العدل” لتقديم قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات.

* مفتي الديار المصرية د. شوقي علام يكشف الحقائق: الإسلام بريء من فتاوى شيوخ الأحزمة الناسفة.. الإرهابيون أبناء لفكر ظلامي وإسلامنا يدعو للتعايش مع الآخر دون النظر لمعتقده.

* تنقية المناهج الجامعية من وباء التطرف.. الأعلى للجامعات في مهمة عاجلة لوضع “كتب”‬ تدعو للمواطنة وحقوق الإنسان.

* %20 من طلاب الجامعات يتعاطون المخدرات.. والمنوفية تعلن الحرب.

* د. سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد أمام الجلسة العامة بمجلس النواب خلال أيام.

* عمرو الجارحي وزير المالية: سيناريو متكامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. والتطبيق يوليو القادم.

* د. علي المصيلحي وزير التموين: كميات غير مسبوقة من الدواجن واللحوم المستوردة في الأسواق خلال عشرة أيام.

* رئيس المنطقة الإقتصادية لـ”قناة السويس” د. أحمد درويش في مائدة حوار “أخبار اليوم”: تعاقداتنا تضاعفت 13 مرة في عام واحد.. ونشهد إنطلاقة سنة 2018.. نتنافس في سوق شرسة “الأنواء”.. والبوصلة تتجه نحونا.

‎* الحكومة ترصد 14 مليار جنيه لاستلام القمح اليوم.. ‎الأسعار تتراوح بين 555 و575 جنيهًا للإردب حسب درجة النقاء.

* غدًا تحت شعار “لا بديل عن الفوز”.. الأهلي يصطدم بطموحات “الصعايدة”.. ويسعى لحسم مواجهات “أبريل”.

* تشكيل جديد للزمالك أمام المقاصة غدًا.. إيناسيو يتقمص شخصية “فيريرا”‬ لاستعادة الانضباط.

الأهرام

* الداخلية: نصف مليون جنيه لمن يدلي بمعلومات عن العناصر الإرهابية المتورطة في تفجير الكنائس.

* وزير الأوقاف: حرمة الكنائس كحرمة المساجد.

* هيئات الإفتاء في العالم: إصرار بابا الفاتيكان على زيارة مصر رسالة سلام للعالم.

* البابا يترأس الليلة قداس سبت النور وعيد القيامة.

* صلاة القيامة بدون إحتفالات في كنائس الطائفة الإنجيلية.

* 38 مصابًا في حادث المرقسية غادروا مستشفيات الإسكندرية.

* مقتل تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء.

* مشروع قانون النيابة الإدارية أمام “النواب”.

* في مشروع قانون النيابة الإدارية الجديد.. توسيع اختصاصات الهيئة لحماية المال العام.

* العليا للإنتخابات: إعادة بين 4 مرشحين في دائرتي أبو كبير وتلا.

* إنتخابات “المصريين الأحرار” 5 يونيو.

* تعزيز التعاون مع صربيا في الصناعات الدفاعية.

* مراجعة بيانات 1٫7 مليون أسرة بالضمان الإجتماعي.

* قنصليتنا في جدة تنهي أزمة الصيادين المصريين.

* قابيل: تنمية سلاسل توريد الصناعات النسيجية لتحسين قدرتها التنافسية.

* موازنة العام الحالي “الأضخم” في تاريخ المجتمعات العمرانية.. مدبولي: 105 مليارات جنيه استثمارات في الإسكان والبنية الأساسية.

* في مباحثات بين الحكومة وكبرى الشركات العالمية.. مركز هندسي عملاق لبناء المدن الذكية.

* 20 % زيادة في استهلاك البوتاجاز العام الماضي.

* “اجري”.. ماراثون بمشاركة القوات المسلحة من أجل أطفال التوحد.

* الأهلي يتدرب اليوم في “الأرض الطيبة” استعدادًا لأسوان بالدوري.. استبعاد مؤمن ومتعب وصالح.. وسيد معوض: هدفنا الفوز.

* في إياب دور الـ32 بالكونفيدرالية.. الليلة المصري في مواجهة صعبة أمام “كمبالا سيتي” بإستاد الإسماعيلية.. حسام حسن يسعى لتحقيق الفوز بهدفين مستغلا عاملي الأرض والجمهور.

* اليوم سموحة يسعى لتخطي عقبة بيدفيست والتأهل لدور المجموعات.

الجمهورية

* وزير الأوقاف في الإسماعيلية: وحدة الصف ضرورة لمواجهة الإرهاب.

* الأزهري: الفكر الداعشي يروع الآمنين.. مصر ستظل مرفوعة الرأس بمسلميها ومسيحييها.

* البابا تواضروس يدعو لزيارة المصابين في عيد القيامة ويعتذر عن استقبال المعزين.

* تدريب 100 ألف معلم في مشروع “المعلمون أولًا”.

* سفيرة بلجيكا تقود قافلة طبية لإجراء عمليات عظام بالأقصر.

* محافظ القاهرة يتفقد مرسى الأتوبيس النهري استعدادًا لشم النسيم.

* وزيرة الاستثمار في القليوبية: 4 مشروعات استثمارية عملاقة.. ومجمع صناعي ببنها على 50 فدانًا.

* وزير البترول في الجمعية العامة “لبوتاجاسكو”: تحسين الخدمات للمواطنين ومنافذ جديدة لتوزيع البوتاجاز.

* قابيل يبحث تطوير صناعة النسيج مع رئيس الإتحاد الدولي.

* على مسئولية شاكر: لا انقطاع للكهرباء أو تخفيف الأحمال خلال الصيف.

* المالية: نتعامل بحسم مع أي انحرافات أو شبهة فساد.

* الشرقاوي يبحث مع محافظ بورسعيد زيادة الاستثمارات وتذليل العقبات لشركات قطاع الأعمال.

* “التموين” تبحث دمج شركات المطاحن بالصوامع.. 20 مليون جنيه أرباح مطاحن شمال و66 مليونًا لجنوب.

* لمواجهة ارتفاع الأسعار.. طرح كميات كبيرة من البلح ومشروبات رمضان بالمجمعات.. 28 جنيهًا للبلح الشبح.. و60 لكركدية أسوان.

* 3400 مشروع لشباب كفر الشيخ باستثمارات 190 مليون جنيه.

* روما الإيطالي يطرح قميص “صلاح” في مزاد خيري.