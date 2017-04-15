صحافة مصرية: الإفتاء العالمية: الشعب المصري مسلمين ومسيحيين نسيج واحد
أخبار مصر - السبت 15 أبريل
* الإفتاء العالمية: الشعب المصري مسلمين ومسيحيين نسيج واحد.
* عمرو الجارحي وزير المالية: سيناريو متكامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. والتطبيق يوليو القادم.
* الداخلية: نصف مليون جنيه لمن يدلي بمعلومات عن العناصر الإرهابية المتورطة في تفجير الكنائس.
* هيئات الإفتاء في العالم: إصرار بابا الفاتيكان على زيارة مصر رسالة سلام للعالم.
* وزير الأوقاف في الإسماعيلية: وحدة الصف ضرورة لمواجهة الإرهاب.
* البابا تواضروس يدعو لزيارة المصابين في عيد القيامة ويعتذر عن استقبال المعزين.
أخبار اليوم
* الإفتاء العالمية: الشعب المصري مسلمين ومسيحيين نسيج واحد.
* إجراءات أمنية مشددة لحماية إحتفالات الكنائس.
* آلاف الضباط والجنود لتأمين إحتفالات شم النسيم.
* البرلمان يبدأ إجراءات مكافحة الإرهاب.. مهلة 15 يومًا لـ”العدل” لتقديم قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات.
* مفتي الديار المصرية د. شوقي علام يكشف الحقائق: الإسلام بريء من فتاوى شيوخ الأحزمة الناسفة.. الإرهابيون أبناء لفكر ظلامي وإسلامنا يدعو للتعايش مع الآخر دون النظر لمعتقده.
* تنقية المناهج الجامعية من وباء التطرف.. الأعلى للجامعات في مهمة عاجلة لوضع “كتب” تدعو للمواطنة وحقوق الإنسان.
* %20 من طلاب الجامعات يتعاطون المخدرات.. والمنوفية تعلن الحرب.
* د. سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد أمام الجلسة العامة بمجلس النواب خلال أيام.
* عمرو الجارحي وزير المالية: سيناريو متكامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. والتطبيق يوليو القادم.
* د. علي المصيلحي وزير التموين: كميات غير مسبوقة من الدواجن واللحوم المستوردة في الأسواق خلال عشرة أيام.
* رئيس المنطقة الإقتصادية لـ”قناة السويس” د. أحمد درويش في مائدة حوار “أخبار اليوم”: تعاقداتنا تضاعفت 13 مرة في عام واحد.. ونشهد إنطلاقة سنة 2018.. نتنافس في سوق شرسة “الأنواء”.. والبوصلة تتجه نحونا.
* الحكومة ترصد 14 مليار جنيه لاستلام القمح اليوم.. الأسعار تتراوح بين 555 و575 جنيهًا للإردب حسب درجة النقاء.
* غدًا تحت شعار “لا بديل عن الفوز”.. الأهلي يصطدم بطموحات “الصعايدة”.. ويسعى لحسم مواجهات “أبريل”.
* تشكيل جديد للزمالك أمام المقاصة غدًا.. إيناسيو يتقمص شخصية “فيريرا” لاستعادة الانضباط.
الأهرام
* الداخلية: نصف مليون جنيه لمن يدلي بمعلومات عن العناصر الإرهابية المتورطة في تفجير الكنائس.
* وزير الأوقاف: حرمة الكنائس كحرمة المساجد.
* هيئات الإفتاء في العالم: إصرار بابا الفاتيكان على زيارة مصر رسالة سلام للعالم.
* البابا يترأس الليلة قداس سبت النور وعيد القيامة.
* صلاة القيامة بدون إحتفالات في كنائس الطائفة الإنجيلية.
* 38 مصابًا في حادث المرقسية غادروا مستشفيات الإسكندرية.
* مقتل تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء.
* مشروع قانون النيابة الإدارية أمام “النواب”.
* في مشروع قانون النيابة الإدارية الجديد.. توسيع اختصاصات الهيئة لحماية المال العام.
* العليا للإنتخابات: إعادة بين 4 مرشحين في دائرتي أبو كبير وتلا.
* إنتخابات “المصريين الأحرار” 5 يونيو.
* تعزيز التعاون مع صربيا في الصناعات الدفاعية.
* مراجعة بيانات 1٫7 مليون أسرة بالضمان الإجتماعي.
* قنصليتنا في جدة تنهي أزمة الصيادين المصريين.
* قابيل: تنمية سلاسل توريد الصناعات النسيجية لتحسين قدرتها التنافسية.
* موازنة العام الحالي “الأضخم” في تاريخ المجتمعات العمرانية.. مدبولي: 105 مليارات جنيه استثمارات في الإسكان والبنية الأساسية.
* في مباحثات بين الحكومة وكبرى الشركات العالمية.. مركز هندسي عملاق لبناء المدن الذكية.
* 20 % زيادة في استهلاك البوتاجاز العام الماضي.
* “اجري”.. ماراثون بمشاركة القوات المسلحة من أجل أطفال التوحد.
* الأهلي يتدرب اليوم في “الأرض الطيبة” استعدادًا لأسوان بالدوري.. استبعاد مؤمن ومتعب وصالح.. وسيد معوض: هدفنا الفوز.
* في إياب دور الـ32 بالكونفيدرالية.. الليلة المصري في مواجهة صعبة أمام “كمبالا سيتي” بإستاد الإسماعيلية.. حسام حسن يسعى لتحقيق الفوز بهدفين مستغلا عاملي الأرض والجمهور.
* اليوم سموحة يسعى لتخطي عقبة بيدفيست والتأهل لدور المجموعات.
الجمهورية
* وزير الأوقاف في الإسماعيلية: وحدة الصف ضرورة لمواجهة الإرهاب.
* الأزهري: الفكر الداعشي يروع الآمنين.. مصر ستظل مرفوعة الرأس بمسلميها ومسيحييها.
* البابا تواضروس يدعو لزيارة المصابين في عيد القيامة ويعتذر عن استقبال المعزين.
* تدريب 100 ألف معلم في مشروع “المعلمون أولًا”.
* سفيرة بلجيكا تقود قافلة طبية لإجراء عمليات عظام بالأقصر.
* محافظ القاهرة يتفقد مرسى الأتوبيس النهري استعدادًا لشم النسيم.
* وزيرة الاستثمار في القليوبية: 4 مشروعات استثمارية عملاقة.. ومجمع صناعي ببنها على 50 فدانًا.
* وزير البترول في الجمعية العامة “لبوتاجاسكو”: تحسين الخدمات للمواطنين ومنافذ جديدة لتوزيع البوتاجاز.
* قابيل يبحث تطوير صناعة النسيج مع رئيس الإتحاد الدولي.
* على مسئولية شاكر: لا انقطاع للكهرباء أو تخفيف الأحمال خلال الصيف.
* المالية: نتعامل بحسم مع أي انحرافات أو شبهة فساد.
* الشرقاوي يبحث مع محافظ بورسعيد زيادة الاستثمارات وتذليل العقبات لشركات قطاع الأعمال.
* “التموين” تبحث دمج شركات المطاحن بالصوامع.. 20 مليون جنيه أرباح مطاحن شمال و66 مليونًا لجنوب.
* لمواجهة ارتفاع الأسعار.. طرح كميات كبيرة من البلح ومشروبات رمضان بالمجمعات.. 28 جنيهًا للبلح الشبح.. و60 لكركدية أسوان.
* 3400 مشروع لشباب كفر الشيخ باستثمارات 190 مليون جنيه.
* روما الإيطالي يطرح قميص “صلاح” في مزاد خيري.
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