واشنطن ترسل مقاتلات إف-35 لأوروبا في مهمة تدريبية
واشنطن - أ ش أ
اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الجمعة إن سلاح الجو الأمريكي سينشر في مطلع الأسبوع القادم عددا محدودا من مقاتلات “إف-35
إيه” في أوروبا في مهمة تدريبية تستمر بضعة أسابيع مع طائرات حربية أمريكية أخرى وطائرات من حلف شمال الأطلسي.
وقال البنتاجون – في بيان إن نشر تلك الطائرات سيسمح لسلاح الجو الأمريكي بأن يبرهن بشكل أكبر على قدرات العمليات للمقاتلة الشبح.
يذكر أن برنامج المقاتلة إف-35 هو الأكثر تكلفة بين برامج الأسلحة للبنتاجون وتعرض لمشاكل, وأثناء حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي انتقد الرئيس دونالد ترمب شركة لوكهيد مارتن المصنعة للمقاتلات بسبب تجاوزات في التكلفة المقدرة.
أضف تعليقاً