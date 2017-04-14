واشنطن - أ ش أ

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الجمعة إن سلاح الجو الأمريكي سينشر في مطلع الأسبوع القادم عددا محدودا من مقاتلات “إف-35

إيه” في أوروبا في مهمة تدريبية تستمر بضعة أسابيع مع طائرات حربية أمريكية أخرى وطائرات من حلف شمال الأطلسي.

وقال البنتاجون – في بيان إن نشر تلك الطائرات سيسمح لسلاح الجو الأمريكي بأن يبرهن بشكل أكبر على قدرات العمليات للمقاتلة الشبح.

يذكر أن برنامج المقاتلة إف-35 هو الأكثر تكلفة بين برامج الأسلحة للبنتاجون وتعرض لمشاكل, وأثناء حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي انتقد الرئيس دونالد ترمب شركة لوكهيد مارتن المصنعة للمقاتلات بسبب تجاوزات في التكلفة المقدرة.