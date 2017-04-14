موسكو - أ ف ب

دعت روسيا في أعقاب مؤتمر دولي عقد في موسكو الجمعة بغياب الولايات المتحدة، حركة طالبان الى القاء السلاح والتفاوض مباشرة مع الحكومة الأفغانية.

وشارك في المؤتمر الذي عقد في العاصمة الروسية مسؤولون من افغانستان والهند وايران والصين وباكستان والجمهوريات السوفياتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى.

ووجهت الدعوة للأميركيين، لكنهم “لم يشاركوا في المؤتمر لأسباب غير واضحة لنا”، بحسب وزارة الخارجية الروسية.

وفي البيان الختامي، دعا المشاركون حركة طالبان إلى “نبذ السعي الى حل بواسطة القوة للنزاع وإقامة حوار مباشر مع الحكومة الأفغانية” مع تاكيد دعمهم “جهود كابول لتحقيق السلام”.

واضاف البيان أنه “ليس هناك حل عسكري للأزمة في أفغانستان” وأن “الإمكانية الوحيدة للحل تكون من خلال التوصل الى اتفاق سياسي وطني”.