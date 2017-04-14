أخبار مصر - احمد عوض

قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الحمعة، بتسليم كأس بطولة العالم لسيدات الإسكواش إلى اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بعد تغلبها على منافستها اللاعبة رنيم الوليلي المصنفة الثالثة على العالم، وذلك فى المباراة النهائية للبطولة التى جمعت بينهما على ملعب الزجاجي بالمارينا بالجونة.

كما حصل اللاعب الفرنسي جريجوري جوتييه المصنف الثالث عالميا على كأس بطولة الجونة الدولية للإسكواش بعد فوزه على اللاعب المصري كريم عبد الجواد المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3-0 فى مجموع الاسكواش.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شهد برفقة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر نهائي بطولة الجونة الدولية لرجال الإسكواش، وبطولة العالم لسيدات الإسكواش بالجونة بمدينة الغردقة والتى أقيمت فى الفترة 5-14 إبريل الجاري، وذلك بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، والمهندس فرج عامر عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة منتجع الجونة السياحي، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ومجموعة من رعاة البطولة ومشجعى لعبة الإسكواش.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لجميع اللاعبين المصريين على المشاركة المتميزة فى بطولة الجونة للرجال للإسكواش، وبطولة العالم لسيدات الإسكواش وفوز نور الشربيني بلقب البطولة، مشيداً بمستوى تنظيم البطولتين والخروج بهما فى أفضل صورة تؤكد قدرة مصر التنظيمية لكبري البطولات.

وأكد عبد العزيز أن بطولة الجونة الدولية للإسكواش تعد بطولة رائدة على مستوى الألعاب الفردية، لافتاً أن مصر تحتاج إلى استضافة المزيد من تلك البطولات التى تخدم القطاع السياحي.