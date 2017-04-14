نيويورك - رويترز

اوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر خلال قمة جامعة كولومبيا للطاقة يوم الجمعة إن سوق النفط تتجه إلى العودة للتوازن في الأجل القريب وإن الطلب سينمو في عامي 2018 و2019 وفي السنوات التالية.

ويتوقع الناصر ارتفاع الطلب على النفط والغاز مع إضافة المزيد من السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي مقارنة مع السيارات الكهربائية في السنوات القادمة حتى على الرغم من ظهور محركات أكثر كفاءة واستخدام الطاقة المتجددة في بعض وسائل النقل الخفيف.

وبدأت أسعار النفط ترتفع من موجة هبوط استمرت عامين مع تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجها هذا العام بعد اتفاق في نوفمبر تشرين الثاني يهدف إلى تقليص الفائض في المخزونات. وما زالت المخاوف بشأن الإنتاج الأمريكي تضغط على السوق