في رسالة من مصر السلام إلى العالم، اصطف العشرات من شباب مصر يحملون الورود والشموع حدادا على أرواح ضحايا التفجيرات الأخيرة بكنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية.

حيث نظم اليوم، شباب “تحيا مصر ” وأبناء المصريين بالخارج، وشباب الجامعات وخريجين من مختلف أنحاء الجمهورية، وقفة بالشموع داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، تزامنا مع الجمعة العظيمة وأسبوع الآلام؛ للتعبير عن وقوف الشعب المصري صفا واحدا، في رسالة للعالم تعبر عن وحدة وصلابة شباب مصر ضد أي محاولات لتفتيت النسيج الوطني.

وأوضح الشباب أنهم جاءوا اليوم لينقلوا رسالة السلام، وأن مصر على مدى التاريخ صامدة بشعبها العظيم.

واصطف شباب “تحيا مصر ” وأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج،في سلسلة بشرية واصوات الترانيم والموسيقي الكنسية تنساب في الخلفية.

جاءت الوقفة بالتنسيق بين وزارة الهجرة، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشباب “تحيا مصر” وأبناء المصريين بالخارج، وشباب الجامعات من أنحاء مصر.