أخبار مصر - محمد خلف أمين

نددت قائمة في حب مصر للمحليات ببني سويف بالإرهاب الأسود الذي يستهدف المصريين، وقالت في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة أنها تدين الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتقف خلف القيادة السياسية، وتثمن مواقفها المحلية والإقليمية والدولية ضد كافة القوى التي تدعمه وترعاه بالمال والإعلام والسلاح.

ووقف المشاركون – خلال مؤتمر عقد بقاعة النادي الاجتماع – دقيقة حداد في بداية انعقاده على أرواح شهداء مصر من أبناء الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء العزل .

وأكد محمد عزت، منسق عام القائمة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود حربا ضد كل القوى الإقليمية التي تدعم الإرهاب وتستهدف قوات الجيش والشرطة والأقباط، مؤكدا أن شباب مصر الوطني يدرك طبيعة المواجهة التي فرضت على البلاد في مواجهة الإرهاب الأسود .