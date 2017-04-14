الإسماعيلية - أ ش أ

أكد عماد النحاس المدير الفنى للشرقية ، إن مواجهة اليوم مع فريق الإسماعيلية كانت صعبة للغاية خاصة وأن المنافس يعد من أكبر الأندية المصرية وصاحب الفضل عليه فى بداية مشواره داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف عماد النحاس في المؤتمر الصحفى بعد انتهاء المباراة بفوز الدراويش أن الهدف الأول الذى أحرزه حسنى عبدربه لاعب الإسماعيلى أدى إلى توتر لاعبيه مما أثر على أداء الفريق ، وأكد :” أن المباريات المقبلة ستكون أصعب ولكن لن نتخلى عن الإصرار والقتال للهروب من شبح الهبوط”.

ودافع النحاس عن إبراهيم حسن صانع ألعاب الإسماعيلى الذى صنع الهدف الأول لفريقه ، خلال إصابة لاعب من الشرقية ، وقال :” من الواضح أن لاعب الدراويش لم يشاهد اللاعب المصاب “.