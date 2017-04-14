الإسكندرية - أ ش أ

تلقى أهالى قرية أبيس الثامنة بوسط الإسكندرية على مدى يومين خدمة طبية متميزة شملت الكشف والأبحاث الطبية وصرف العلاج مجانا من خلال القافلة الطبية التى أقامتها وزارة الصحة بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية .

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، بأن القافلة ضمت 11 عياداة طبية في تخصصات النساء والجراحة والأطفال والباطنة والجلدية والقلب والأوعية الدموية والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية ، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1291 مريضا وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم ، علاوة على إجراء تحاليل طبية وأشعة بالموجات فوق الصوتية ورسم قلب.