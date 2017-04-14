اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

يوما بعد يوم تتواصل عمليات اقتلاع الارهاب من سيناء ، حيث واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء ، وقد أسفرت أعمال المداهمات عن مقتل (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة .

بالصور..مقتل تكفيريين اثنين وتدمير 9 بؤر ارهابية بوسط سيناء

وفى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط القاهرة رأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس “الجمعة الحزينة” داعيا لزيارة المتألمين والمصابين والمرضى في المستشفيات يوم العيد.

البابا تواضروس يدعو لزيارة المصابين في عيد القيامة

البابا تواضروس يرأس قداس”الجمعة الحزينة” بالكاتدرائية

وفى تلك المناسبة اعرب اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية فى برقية لقداسة البابا تواضروس الثانى والقيادات الكنسية عن أمله فى أن يديم الله على شعب مصر العظيم اللحمة والتآزر,وأن تكون مصر الغالية فى رفعة وإزدهار دائما.

وزير الداخلية يرسل برقية للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

وقد تواصلت جهود رجال الامن فى تأمين الكنائس حيث تفقد اللواء علاء الدين شوقى مدير امن البحيرة الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينتى دمنهور وإيتاى البارود ، للاطمئنان على الحالة الأمنية

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مدير أمن البحيرة يتفقد الكنائس بدمنهور وايتاى البارود

وحول التطرف وموجة الارهاب الاخيرة .. اكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن التقدم الأخير الذي أحرزته مصر على كافة المستويات أزعج الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية التي لا تريد الاستقرار لمصر.

المفتى: لا يجوز الاعتداء على غير المسلمين

من جانبه … أكد الدكتور أسامة الازهرى،مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ، إن الفكر الداعشى الإرهابى يحمل السلاح ويروع الامنين ونحن ضده على طول الخط ولن نتوقف عن محاربة هذا الفكر الآثم مهما اختلفت شعاراته.

الأزهرى: مصر ستظل مرفوعة الرأس بمسلميها ومسيحييها

وحول زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة لمصر .. أشادت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بمواقف البابا فرنسيس -بابا الفاتيكان- وتأكيده أن زيارته لمصر ستتم في موعدها يومي 28 و29 من أبريل الجاري; تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

دور الافتاء العالمية تشيد بحرص بابا الفاتيكان على زيارة مصر

من الموضوعات المحلية ايضا .. تواصلت الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال شم النسيم حيث تفقد عدد من المحافظين الاماكن السياحية بمحافظاتهم وتم رفع حالة الطوارئ بقطاعات الصحة والتموين والطب البيطري

بالصور.. محافظات مصر تستعد لاستقبال أعياد شم النسيم

تقارير مصورة

وزير الصحة والسكان يتفقد معهد القلب الجديد قبل افتتاحه

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جهود ضبط الأمن

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