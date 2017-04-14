بيونج يانج - أ ش أ

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي أنه إذا اعتدت واشنطن على بلادها فسترد بقصف القواعد العسكرية الأمريكية ومقر الرئاسة في سول.

وأوضحت هيئة الأركان – في بيان نقلته قناة (روسيا الإخبارية) اليوم الجمعة – ” ستقوض كل الاستفزازات والمكائد السياسية والاقتصادية والعسكرية الاستفزازية وستنال الرد القوي من جانب جيشنا وشعبنا”.

وأكدت الأركان الكورية الشمالية أنها جاهزة لقصف حاملة الطائرات “كارل وينسون”.

وكانت البحرية الأمريكية قد أرسلت هذا الأسبوع قوة بحرية ضاربة تشمل حاملة الطائرات “يو أس أس كارل فينسون” إلى المنطقة.

وتزايدت المخاوف من احتمال أن تجري كوريا الشمالية قريبا تجربة نووية سادسة أو المزيد من التجارب الصاروخية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة ووسط تحذيرات من الولايات المتحدة بأن سياسة الصبر انتهت.