جهود ضبط الأمن 2017/04/14 - 20:48 جهود ضبط الأمن2017-04-14T20:48:11+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزير الصحة والسكان يتفقد معهد القلب الجديد قبل افتتاحه عدد من مديرى الأمن يتفقدون إجرارات تأمين الكنائس وزير الخارجية السوري يعتبر أن الفيتو الروسي في مجلس الأمن كان في الوقت المناسب عدد من مديري الأمن يتفقدون إجراءات تأمين الكنائس الفريق أول صدقي صبحي يزور مصابي حادث كنيستي طنطا والإسكندرية وزير الدفاع يقدم التعازي للبابا تواضروس في شهداء حادث كنيستي طنطا والإسكندرية
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