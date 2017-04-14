أخبار مصر - محمد خلف أمين

تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف سير العمل في مشروع محور عدلي منصور من الناحية الشرقية وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للمشروع ولتذليل كافة العوائق التي قد تواجه المشروع في مراحل تنفيذه والذي يشهد هذه الأيام البداية الفعلية في تنفيذه.

من جهة أخرى، تابع المحافظ أعمال مشروع إصلاح منظومة الصرف الصناعي الصحي بمنطقة بياض العرب الصناعية والتي تعاني منها المنطقة منذ 2006 والتي تعوق التوسع في المشروعات الاستثمارية وتؤثر على المناطق السكنية المتاخمة للمنطقة.

كما تفقد أعمال تنفيذ الحلول العاجلة للمشكلة والتي تشمل رفع كفاءة منظومة الصرف وتصميم منظومة إعادة استخدام المياه المعالجة من محطة المعالجة ببياض العرب لمنع تسرب المياه بمحيط المنطقة والمناطق السكنية المتاخمة لها.