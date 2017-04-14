لندن - رويترز

تراجع الذهب يوم الجمعة من أعلى مستوياته في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة لكنه يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يونيو حزيران 2016 في ظل المخاوف المرتبطة بالشرق الأوسط وكوريا الشمالية وهو ما عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في الوقت الذي تراجع فيه وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1284.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1435 بتوقيت جرينتش.

وسجل الدولار خسائر يوم الجمعة ويتجه لستجيل هبوط أسبوعي مع استمرار التوترات في كوريا الشمالية بما يعزز العملة اليابانية