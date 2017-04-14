أوتاوا - أ ش أ

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن بلادها فرضت عقوبات على 27 مسؤولا رفيعا في الحكومة السورية والذين سيخضعون لتجميد أصولهم هناك وحظر التعامل المالي معهم.

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية – في بيان اليوم /الجمعة/- ان الهجوم بالأسلحة الكيميائية الأسبوع الماضي في جنوب أدلب جريمة حرب وهو غير مقبول .. وأن كندا تعمل مع حلفائها لإنهاء الحرب في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأضافت فريلاند أن كندا تساهم في التحقيقات حول استخدام الأسلحة الكيميائية وجمع الأدلة وتدعم إجراء محاكمة بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.