بنها - أ ش أ

يقوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري غدا السبت بوضع حجر الأساس لكوبري كفر شكر العلوي الجديد بمحافظة القليوبية.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، في تصريح اليوم الجمعة – إن الكوبري الجديد يتم إنشاؤه بتكلفة 75 مليون جنيه لخدمة أهالي كفر شكر والحد من الحوادث المرورية على طريق بنها – المنصورة السريع، مشيرا إلى أنه تم إنهاء كافة الإجراءات والتراخيص والموافقات من قبل كافة الجهات المعنية لإنشاء الكوبري الجديد.