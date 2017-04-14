نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
بالصور..مقتل تكفيريين اثنين وتدمير 9 بؤر ارهابية بوسط سيناء
البابا تواضروس يدعو لزيارة المصابين في عيد القيامة
البابا تواضروس يرأس قداس”الجمعة الحزينة” بالكاتدرائية
مدير أمن البحيرة يتفقد الكنائس بدمنهور وايتاى البارود
المفتى: لا يجوز الاعتداء على غير المسلمين
دور الافتاء العالمية تشيد بحرص بابا الفاتيكان على زيارة مصر
وزير الداخلية يرسل برقية للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة
المالية: نتخذ الاجراءات القانونية فى أى شبهة فساد أو انحراف
بالصور..محافظات مصر تستعد لاستقبال أعياد شم النسيم
مؤتمر بالأوقاف يطالب الأسرة بتحصين شبابها من الأفكار المتطرفة
مسئولان دوليان يزوران مشروع “إزالة الألغام بالساحل الشمالي”
قنصلية مصر بجدة تنهي أزمة 6 صيادين مع كفيلهم السعودي
الأزهرى: مصر ستظل مرفوعة الرأس بمسلميها ومسيحييها
القوات المسلحة تشارك فى تنظيم ماراثون لأطفال التوحد
“مصر للطيران” تسير 153 رحلة جوية منتظمة خلال أعياد الربيع
سعفان يتابع إجراءات وصول جثمان مصري توفى بإيطاليا
إغلاق دار لرعاية الأيتام بمدينة نصر بسبب المخالفات
طقس السبت معتدل نهارا بارد ليلا…والعظمى فى القاهرة 26
ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة للحاويات والبضائع
“بوتاجاسكو” توزع أكثر من 70 مليون أسطوانة في 2016
استراتيجية لزيادة الصادرات غير البترولية لـ34 مليار دولار عام 2020
الشرقاوي يبحث زيادة الإستثمارات ببورسعيد
روسيا تنفي تصدير طائرات “سو-24” إلى سوريا
روسيا والصين تبحثان التسوية السورية والوضع في شبه الجزيرة الكورية
روحاني يترشح مجددا لانتخابات الرئاسة الايرانية
الكرملين يدعو الدول لضبط النفس بشأن كوريا الشمالية
بيونج يانج تتوعد برد بلا رحمة على أي استفزاز أمريكي
تعليق الرحلات الجوية بين بكين و”بيونج يانج” اعتبارا من الاثنين
لافروف يؤكد ان محاولات تغيير النظام في سوريا لن تنجح
“التنديد بالإرهاب” في قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر
النمنم يفتتح معرض مهندسي الديكور بساحة الهناجر
الصريطي يتوجه للمغرب للمشاركة بمؤتمر صناعة الإعلام
الحكومة الروسية تدعم مشروع مهرجان الكتب
دراسة امريكية تؤكد ان الجرى يطيل العمر
وزير التعليم العالى يستعرض أنشطة معهد علوم البحار
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