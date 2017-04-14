موسكو - أ ش أ

نفت الناطقة باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون “العسكري – التقني” ماريا فوروبيوفا اليوم الجمعة الأنباء حول تصدير روسيا 10 طائرات قاذفة من طراز “سوخوي – 24” إلى سوريا.

وقالت فوروبيوفا – في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” – إن “الأنباء عن تصدير طائرات سوخوي 24 خلال شهر أبريل الجاري إلى سوريا غير صحيحة”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن زعم موقع “أرابيان أيرو سبيس” الإلكتروني أن القوات الجوية السورية تلقت 10 طائرات قاذفة من طراز “سو-24” من روسيا.