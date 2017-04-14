عدد من مديرى الأمن يتفقدون إجرارات تأمين الكنائس 2017/04/14 - 18:32 عدد من مديرى الأمن يتفقدون إجرارات تأمين الكنائس2017-04-14T18:32:26+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزير الخارجية السوري يعتبر أن الفيتو الروسي في مجلس الأمن كان في الوقت المناسب عدد من مديري الأمن يتفقدون إجراءات تأمين الكنائس الفريق أول صدقي صبحي يزور مصابي حادث كنيستي طنطا والإسكندرية وزير الدفاع يقدم التعازي للبابا تواضروس في شهداء حادث كنيستي طنطا والإسكندرية الرئيس السيسي يزور الكاتدرائية المرقسية لتعزية البابا تواضروس في شهداء طنطا والإسكندرية الفريق أول صدقى صبحى يزور مصابى حادثي كنيستي طنطا و الإسكندرية 13-4-2017
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