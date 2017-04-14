الأقصر- أ ش أ

نظم قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر،اليوم الجمعة احتفالية للأطفال الأيتام،بحضور مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي جيهان مصطفى،ومدير عام أوقاف البياضية محمد مصطفى أبو دوح،بمقر القصر.

وندد أبو دوح – خلال كلمة ألقاها – بالإرهاب،قائلا “وصانا نبينا عليه الصلاة والسلام بالأيتام،وفي ظل الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد لا يسعنا إلا الاهتمام بالأيتام أكثر من ذي قبل،والإرهاب الغاشم الذي ضرب كنائس طنطا والإسكندرية أدى لوجود العديد من الأيتام ممن فقدوا ذويهم،لذا فإن رعاية وكفالة اليتيم واجبين ديني ووطني”.

وصرح مدير القصر أحمد صالح،بأن الاحتفالية شملت عرضا لعدد من مواهب رواد القصر في الشعر والإنشاد الديني.