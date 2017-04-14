اسطنبول (أ ف ب)

نفى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة وجود اي نية لديه للعمل على اقامة نظام فدرالي في تركيا، وذلك لطمأنة حلفائه القوميين الذين يحتاج اليهم للفوز في استفتاء الاحد لتعزيز الصلاحيات الرئاسية.

جاء ذلك ردا على المخاوف التي ابداها الخميس زعيم اليمين القومي المتطرف دولت بهجلي من وجود توجه من هذا القبيل لدى اردوغان، اثر تصريح لمستشار الرئيس التركي “اعتبر ان الفدرالية احتمال قائم بعد الاستفتاء”

ويرفض القوميون اي نوع من الفدرالية خصوصا انها يمكن ان تعطي الاكراد في جنوب شرق البلاد نوعا من الحكم الذاتي.