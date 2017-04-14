الإسكندرية - أ ش أ

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية مؤتمرا علميا،تحت عنوان “دور أئمة ودعاة الأوقاف في ترسيخ مبادئ السلم الاجتماعي”،وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء حادث الكنيسة المرقسية بالإسكندرية,وكنيسة مار جرجس بطنطا.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية محمد العجمي،إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت شديد الحساسية،في أعقاب حادثي الاعتداء على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية،وكنيسة مار جرجس بطنطا،وهما الحادثين اللذين تألمت قلوب جميع المصريين من آثارهما الدامية.

وأكد أن المديرية قررت – من منطلق تحمل المسؤولية الوطنية – أن تبادر بتنظيم هذا المؤتمر الذي يحضره الأئمة والدعاة وقيادات الدعوة بأوقاف الإسكندرية،من أجل الوصول برسالة الدين الإسلامي الحنيف السامية من خلالهم لجميع المواطنين،خاصة في خطبة الجمعة المقبلة،والتي خصصها وزير الأوقاف للحديث عن مواجهة الإرهاب الغاشم تحت عنوان “خطورة التكفير والفتوى دون علم وضرورة الاصطفاف في مواجهة قوى الإرهاب”.

وأوضح العجمي أهمية الدور الذي يجب أن يؤديه جميع الأئمة في مساجدهم،وفي مناطقهم وفي الأندية والمؤسسات،وكذلك أماكن التجمعات الشبابية لغرس مبادئ السلم الاجتماعي في عقول الشباب،وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم وإبعادهم عن أصحاب الأفكار المتطرفة والمتشددة التي تريد الخراب والدمار بالبلاد.

وشدد على أن أوقاف الإسكندرية ستذهب بأئمتها إلى كل بقعة على أرض المحافظة،لنشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف بيسر وسماحة.