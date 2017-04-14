القاهرة - أخبار مصر

واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء ، وقد أسفرت أعمال المداهمات عن مقتل (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة .

كما تدمير عدد (9) عشة خاصة العناصر التكفيرية تستخدم فى الإختباء والتمركز ، فضلاً عن تدمير عربة دفع رباعى وعدد (4) دراجة نارية وضبط عدد (2) عربة ربع نقل خاصة العناصر التكفيرية.

بالاضافة الى إكتشاف وتدمير كهف خاص بالعناصر الإرهابية عثر بداخله على عدد من الألغام ودانات المدفعية وبعض المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وكمية من مواد الإعاشة.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تنفيذ عملياتها النوعية وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية للقضاء عليها.

