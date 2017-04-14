اخبار مصر - فيصل زكي

شاركت الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران ممثلة فى الطيار الياس صادق رئيس مجلس ادارة الاكاديمية فى المؤتمر الدولى للتدريب على الطيران والذى تنظمه المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO بالعاصمة الاثيوبيه اديس ابابا خلال الفترة من 11 الى 13 ابريل الجاري.

حيث بحث المؤتمر الاتجاهات الحديثة فى مجال التدريب على الطيران وتقديم عمليات تصميم واعتماد برامج التدريب القياسية طبقا لمنهجية المنظمة الدولية للطيران المدنى.

وعلى هامش المؤتمر قام الطيار الياس صادق بانشطة مكثفة منها حضور الاجتماع الاول للجنة العليا لادارة برنامج TRAINAIR PLUS بصفته عضوا منتخبا فى تلك اللجنة العليا، كما التقي مسئولى الاكاديمية الكورية للطيران والمطارات الذين اعربوا عن رغبتهم فى التعاون مع الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران،والتقي بمجلس الاتحاد الافريقى لمنظمات التدريب على الطيران AATO حيث تعد الاكاديمية من مؤسسى هذا الاتحاد وعضوا منتخبا فى مجلسه، وتاتي تلك الانشطة فى اطار تعظيم دور الاكاديمية على مستوى العالم العربى وافريقيا والشرق الاوسط.

جدير بالذكر ان فانج ليو السكرتير العام لمنظمة الايكاو قد قامت بتسليم الاكاديمية في وقت سابق العضوية الكاملة فى الوحدة المركزية لاعداد البرامج القياسية التابعة للمنظمةTRAINAIR PLUS.

كما تم انتخاب الطيار الياس في لجنه التوجيهsteering committee والتي تضم ١٤عضواً علي مستوي العالم

لتطوير التدريب.