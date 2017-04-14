الإسكندرية - أ ش أ

تسبب خلاف حول الميراث في نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين 3 تجار بسوق الخضر والفاكهة بمنطقة الحضرة شرقى الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات.

تلقي اللواء مصطفى النمر،مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة باب شرقى يفيد بوقوع مشاجرة داخل سوق الجملة للخضر والفاكهة بمنطقة الحضرة.

انتقل مأمور وضباط القسم وتبين نشوب المشاجرة بين كل من “م.م.م” 32 عاما، مقيم عزبة عبدالمنعم رياض بدائرة قسم سيدى جابر، و”طرف ثان” “ي.أ.ي” 42 عاما، مقيم شارع الطيار و”خ.أ.ي” 47 عاما، مقيم عزبة المنسى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، جميعهم تجار بسوق الجمله، وأبناء عمومة من أهالى مركز طما بمحافظة سوهاج.

وكشفت التحريات حدوث المشاجرة بسبب وجود خلافات بينهم على الميراث، بعدما حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الأول بإطلاق عيارين ناريين فى الهواء من سلاح كان بحوزته، دون حدوث إصابات.

تمكن ضباط مباحث قسم باب شرقى من ضبط طرفى المشاجرة، وضبط بحوزة الأول طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم، مطموسة الأرقام، و3 طلقات و2 فارغ طلقة من ذات العيار.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقى وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.