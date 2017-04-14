طنطا -أ ش أ

وقعت مبادرة “اطمن على نفسك” لمحاربة فيروس “سي” في مصر بروتوكول تعاون مع محافظتي الدقهلية والغربية لبدء المسح الصحي للفيروس بالمحافظتين بالمجان, تمهيدا لإعلانهما خاليتين من فيروس “سي”.

وقال الدكتور سيد الهنداوي, المشرف على المبادرة – فى تصريح اليوم الجمعة – إنه تم عرض مبادرة “اطمن على نفسك” على الدكتور أحمد لشعراوي, محافظ الدقهلية, واللواء أحمد صقر, محافظ الغربية, واستعراض ما تم إنجازه على أرض الواقع حتى الآن بمحافظات المرحلة الأولى والثانية (القاهرة, المنوفية, وكفر الشيخ).

وأضاف أن العمل الميداني وأعمال المسح الصحى سيبدأ على الفور بالمحافظتين لإعلانهما خاليتين تماما من فيروس “سي” في أسرع وقت , موضحا أن العمل بمحافظتي الغربية والدقهلية سيتم بالتعاون مع مؤسسة الكبد المصري, ومؤسسة “اسمعونا”, ومؤسسة المسلماني

الخيرية.