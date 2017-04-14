القاهرة - أ ش أ

يتوجه الفنان القدير سامح الصريطي، اليوم الجمعة، إلى مدينة تطوان المغربية، للمشاركة في فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي لصناعة الإعلام والاتصال، تحت شعار “الدراما وقيم المواطنة”، خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل الجاري .

وأكد الصريطي أن المؤتمر ينظمه المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والاتصال، ويشارك به عدد من الأساتذة والباحثين والفنانين وخبراء في مجال الصحافة والإعلام والبحث الأكاديمي.

وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى إبراز دور مؤسسات الإنتاج السمعي البصري في تعزيز الأعمال الدرامية وآفاق تنمية الدراما في عصر التطور الكبير الذي تعرفه وسائل الاتصال الرقمية, لافتا إلى أنه سيلقي محاضرة افتتاحية للمؤتمر حول الدراما والتربية على قيم المواطنة.