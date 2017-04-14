موسكو - أ ش أ

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم /الجمعة/ بأن روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن بيسكوف تحذيره – في تصريحات للصحفيين – من الأعمال الاستفزازية في المنطقة مضيفا أن “روسيا اتخذت موقفا متسقا حول ملف منع انتشار الأسلحة النووية ولا زالت على موقفها وستظل داعمة للسبل السياسية والدبلوماسية لحل جميع الأزمات بما فيها كوريا الشمالية”.

وفي سياق أخر قال بيسكوف إن آفاق لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لم تتضح أكثر بعد لقاء وزيري خارجية البلدين.

وأشار المتحدث إلى أن رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة لم تتضح حتى الآن مضيفا “بوتين صبور ومستعد لانتظار الوضوح” مضيفا أن استئناف العمل بمذكرة التفاهم حول منع الحوادث الجوية فوق سوريا بين روسيا والولايات المتحدة ممكن, بشرط تجنب واشنطن القيام بإجراءات لا يمكن التنبؤ بها.

وذكر بيسكوف أن روسيا لديها معلومات حول الهجوم الكيميائي في سوريا لكنها لا تفرض رأيها على الآخرين وتدعو لتحقيق دقيق.