دمنهور - أ ش أ

تفقد اللواء علاء الدين شوقى مدير امن البحيرة ،اليوم الجمعة،الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينتى دمنهور وإيتاى البارود ، للاطمئنان على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية.

وحرص مدير الأمن – خلال جولته – على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لتحقيق أعلى درجات التأمين ، كما تقابل مع مسئولى الكنائس حيث أثنوا على ما تقوم به المديرية من إجراءات مشددة لتأمين الكنائس.

وشدد اللواء علاء الدين على عدم التهاون فى الإجراءات الأمنية، وعدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس،وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها، كما شدد على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمات الأمنية،وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.