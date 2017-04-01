القاهرة - أ ش أ

خصص حسام البدري, المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, فقرة خلال المران الجماعي للفريق على الكرات العرضيات; استعدادا

لمواجهة أسوان, وقام بتوجيه اللاعبين أكثر من مرة في كيفية إرسال العرضيات واستغلالها في تسجيل الأهداف.

وتألق الإيفواري سليمان كوليبالي, مهاجم الفريق, في إرسال الكرات العرضية. فيما تغيب عماد متعب, مهاجم الفريق عن التدريب الجماعي, والذي اقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة; استعدادا لمواجهة أسوان الأحد المقبل, ضمن مؤجلات الجولة ال`22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتظم مؤمن زكريا, لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية للفريق بعدما حصل على راحة سلبية 24 ساعة.

ويخضع حجازي/ لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية, تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل; للتخلص من الإصابة, والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بصورة طبيعية.

يذكر أن حالة أحمد حجازي تحسنت بشكل جيد; وفقا للفحوصات الطبية التي يخضع لها بشكل مستمر وتؤكد استجابته السريعة للبرنامج التأهيلي.